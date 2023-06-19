Некрасова-Коськова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Анна Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Некрасова Анна Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1803

Сын: Некрасов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1804

Сын: Некрасов Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Воспреемник Московский купец Федор Акимов Пастухов
Рождение ребёнка
14.02.1806

Сын: Некрасов Лев Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1809

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1811

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1813

Сын: Некрасов Лев Стефанов

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Стефан Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно