Некрасова-Коськова Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Анна Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Некрасова Анна Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Немцово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
22.09.1803
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1804
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Воспреемник Московский купец Федор Акимов Пастухов
Рождение ребёнка
14.02.1806
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1809
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1811
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1813
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно