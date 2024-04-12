(Некрасова) Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения23.01.1809
Дата смерти28.06.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1809
Бракосочетание
22.01.1823
Рождение ребёнка
08.03.1825
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1826
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1827
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.11.1829
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.01.1831
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1832
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.01.1834
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1840