(Некрасова) Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Мария Стефанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.01.1809

Дата смерти

28.06.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1809

Отец: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1823

Муж: Посохин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.03.1825

Сын: Посохин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1826

Сын: Посохин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1827

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1829

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1831

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1832

Сын: Посохин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1834

Сын: Посохин Петр Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.06.1840
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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