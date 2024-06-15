Некрасов Петр Стефанов
Место рождения
Дата рождения21.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1811
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1826
Рождение ребёнка
14.07.1829
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1831
Дочь: (Некрасова) Марья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.07.1833
Дочь: (Некрасова) Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1834
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Некрасова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Некрасова) Алифтинья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно