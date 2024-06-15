Некрасов Петр Стефанов 21.06.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1811

Отец: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.10.1826

Жена: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1829

Сын: Некрасов Павел Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1831

Дочь: (Некрасова) Марья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1833

Дочь: (Некрасова) Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1834

Сын: Некрасов Яков Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Некрасова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Некрасова) Алифтинья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Купреянова) Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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