Некрасов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Михаил Петрович

Некрасов Михаил Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Некрасов Петр Стефанов

Мать: Некрасова Анна Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1875

Сын: Некрасов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина

д. Пала.., Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close