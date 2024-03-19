Некрасов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Некрасов Петр Стефанов
Мать: Некрасова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1875
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина
д. Пала.., Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно