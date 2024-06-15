Некрасова Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Екатерина

Место рождения

д. Пала.., Ржевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пала.., Ржевский уезд
не известно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1875

Сын: Некрасов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Петрович

д. Пала.., Ржевский уезд
не известно
Смерть
Неизвестно

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