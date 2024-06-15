Некрасова Екатерина
Место рожденияд. Пала.., Ржевский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пала.., Ржевский уезд
не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1875
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Петрович
д. Пала.., Ржевский уезд
не известно
Смерть
Неизвестно