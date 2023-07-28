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Некрасов Иван Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.09.1803

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1803

Отец: Некрасов Стефан Яковлевич

Мать: Некрасова-Коськова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1819

Жена: Некрасова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1825

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1827

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1828

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1829

Сын: Некрасов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
16.08.1830

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1833

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1840

Жена: Некрасова Авдотья Михайлова

2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1844