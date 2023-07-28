Некрасов Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения22.09.1803
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1803
Бракосочетание
20.01.1819
Жена: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.02.1825
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
09.01.1827
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
11.02.1828
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
16.05.1829
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
16.08.1830
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
04.04.1833
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Семеновна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1840
2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844