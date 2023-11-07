Буймистрова (Скороходова) Агриппина (Аграфена) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти02.06.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
08.06.1845 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Поручители по невесте: Государственные крестьяне Черноярского уезда Анисим ДОБРОХОТОВ и Никита Михайлов ЗАЙЧЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1847 ст.
Сын: Буймистров Георгий Иванов
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Савелий Иванов НАТОЧИЙ и солдатка вдова Елена Кириллова ЗАХАРОВА
Рождение ребёнка
02.02.1849 ст.
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Рождение ребёнка
19.10.1853 ст.
Сын: Буймистров Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Бурмистрова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Буймистренко Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов
Смерть
02.06.1903 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти - от старческой слабости