Буймистрова (Скороходова) Агриппина (Аграфена) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буймистрова (Скороходова) Агриппина (Аграфена) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

02.06.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1845 ст.

Муж: Буймистров Иван Филиппов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Поручители по невесте: Государственные крестьяне Черноярского уезда Анисим ДОБРОХОТОВ и Никита Михайлов ЗАЙЧЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1847 ст.

Сын: Буймистров Георгий Иванов

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Савелий Иванов НАТОЧИЙ и солдатка вдова Елена Кириллова ЗАХАРОВА
Рождение ребёнка
02.02.1849 ст.

Сын: Буймистров Симеон Иванов

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.

Сын: Бурмистров Михаил Иванов

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Рождение ребёнка
19.10.1853 ст.

Сын: Буймистров Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Бурмистрова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Буймистренко Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Буймистров Иван Филиппов

Смерть
02.06.1903 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти - от старческой слабости
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