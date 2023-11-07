Бурмистров (Буймистров) Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1850 ст.
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Гражданцева Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.
Дочь: Буймистрова Мария Михайлова
Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.
Дочь: Буймистрова Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1889
Сын: Бурмистров Федор Михайлов
Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно