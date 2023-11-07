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Бурмистров (Буймистров) Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1850 ст.

Отец: Буймистров Иван Филиппов

Мать: Буймистрова Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бурмистров Иван Михайлов

Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Гражданцева Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.

Дочь: Буймистрова Мария Михайлова

Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.

Дочь: Буймистрова Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Бурмистров Федор Михайлов

Мать ребёнка: Буймистрова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буймистрова Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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