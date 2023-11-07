Буймистров (Буймистренко) Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буймистров (Буймистренко) Иван Филиппов

Место рождения

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

14.10.1895 ст.

Пол

Мужской

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Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)

Мать: не указана

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
08.06.1845 ст.

Жена: Буймистрова Агриппина Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Поручители по невесте: Государственные крестьяне Черноярского уезда Анисим ДОБРОХОТОВ и Никита Михайлов ЗАЙЧЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1847 ст.

Сын: Буймистров Георгий Иванов

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Савелий Иванов НАТОЧИЙ и солдатка вдова Елена Кириллова ЗАХАРОВА
Рождение ребёнка
02.02.1849 ст.

Сын: Буймистров Симеон Иванов

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.

Сын: Бурмистров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
19.10.1853 ст.

Сын: Буймистров Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Бурмистрова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Буймистренко Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова

Смерть
14.10.1895 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
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