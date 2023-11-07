Буймистров (Буймистренко) Иван Филиппов
Место рожденияСело Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смерти14.10.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Буймистров Филипп Вакулов (Вуколов)
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
08.06.1845 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Поручители по невесте: Государственные крестьяне Черноярского уезда Анисим ДОБРОХОТОВ и Никита Михайлов ЗАЙЧЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1847 ст.
Сын: Буймистров Георгий Иванов
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Савелий Иванов НАТОЧИЙ и солдатка вдова Елена Кириллова ЗАХАРОВА
Рождение ребёнка
02.02.1849 ст.
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1850 ст.
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1853 ст.
Сын: Буймистров Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Бурмистрова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Буймистренко Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Буймистрова Агриппина Иванова
Смерть
14.10.1895 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния