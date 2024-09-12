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Буймистров (Буймистренко) Дмитрий Иванович

Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1853 ст.

Дата смерти

01.11.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1853 ст.

Отец: Буймистров (Буймистренко) Иван Филиппович

Мать: Буймистрова (Скороходова) Агриппина (Аграфена) Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Смерть
01.11.1853 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти - от детской

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