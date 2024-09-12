Буймистров (Буймистренко) Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1853 ст.
Дата смерти01.11.1853 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1853 ст.
Отец: Буймистров (Буймистренко) Иван Филиппович
Мать: Буймистрова (Скороходова) Агриппина (Аграфена) Ивановна
Восприемники - Государственный крестьянин Илья Стефанов ЕРЕМЕНКО и Ермолая Федорова КОЗЕНКИ жена Татьяна Яковлева
Смерть
01.11.1853 ст.
Причина смерти - от детской