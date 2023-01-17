Мальцев Иван
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мальцев Михаил
Мать: Екатерина
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мальцев Павел
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
07.08.1904
Сын: Мальцев Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
12.06.1909
Рождение ребёнка
12.06.1909
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Россолово
Плотник
Смерть
Неизвестно