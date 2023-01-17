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Мальцев Иван

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мальцев Михаил

Мать: Екатерина

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мальцев Павел

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
07.08.1904

Сын: Мальцев Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пелагея

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Россолово
Плотник
Смерть
Неизвестно
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