(Мальцева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911

Отец: Мальцев Иван

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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