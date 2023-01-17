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Пелагея

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Михаил

Мать: не указана

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мальцев Павел

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Рождение ребёнка
07.08.1904

Сын: Мальцев Василий

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Россия
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Федоровское, Галичский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Мальцев Иван

Смерть
Неизвестно
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