Пелагея
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Михаил
Мать: не указана
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мальцев Павел
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
07.08.1904
Сын: Мальцев Василий
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Россия
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Мальцев Иван
Смерть
Неизвестно