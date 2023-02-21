Мальцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Василий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1904

Отец: Мальцев Иван

Мать: Пелагея

Россия
Смерть
Неизвестно
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