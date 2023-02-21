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(Мальцева) Нина
(Мальцева) Нина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1917
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мальцев Иван
1880 г.р.
Мать
Пелагея
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917
Отец:
Мальцев Иван
Мать:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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