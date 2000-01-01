Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мальцев Иван
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Смерть
Неизвестно