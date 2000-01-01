(Мальцева) Евдокия
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мальцев Михаил
Мать: Екатерина
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1905
Костромская губерния Галичский уезд д. Цибушево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно