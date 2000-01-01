(Мальцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцева) Евдокия

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Муж

1883 г.р.

Дети

1905 г.р.

Добавил:

SV
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мальцев Михаил

Мать: Екатерина

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Александр

Костромская губерния Галичский уезд д. Цибушево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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