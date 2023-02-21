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Александр
Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Мальцева) Евдокия
1885 г.р.
Дети
Мария
1905 г.р.
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь:
Мария
Мать ребёнка:
Евдокия
Костромская губерния Галичский уезд д. Цибушево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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