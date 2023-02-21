Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1905 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Евдокия

Костромская губерния Галичский уезд д. Цибушево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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