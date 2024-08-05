Марк Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ефим Васильевич
Мать: Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Алексей Маркович
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марфа Марковна
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Фёкла Марковна
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Дарья Марковна
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Антон Маркович
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Никифор Маркович
Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна
Смерть
1785