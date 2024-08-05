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Марк Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ефим Васильевич

Мать: Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Алексей Маркович

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марфа Марковна

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Фёкла Марковна

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Дарья Марковна

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Антон Маркович

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Никифор Маркович

Мать ребёнка: Феодосия Григорьевна

Смерть
1785

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