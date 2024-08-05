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Антон Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

?.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Марк Ефимович

Мать: Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
03.07.1797

Сын: Марков Антон Антонович

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
20.11.1810

Сын: Андрей Антонович

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Смерть
?.05.1813

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