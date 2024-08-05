Антон Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти?.05.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Марк Ефимович
Мать: Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
03.07.1797
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
20.11.1810
Сын: Андрей Антонович
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Смерть
?.05.1813