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Марков Антон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1797

Отец: Антон Маркович

Мать: Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Егорьевский Павел Антонович

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мелитинский Георгий Антонович

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
03.07.1827

Дочь: Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Милитинский (?) Алексей Антонович

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мелитинский (Малитинский) Стефан Антонович

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Литтерова (Маркова (?)) Агриппина Антоновна

Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна

Смерть
Неизвестно

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