Марков Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1797
Отец: Антон Маркович
Мать: Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егорьевский Павел Антонович
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мелитинский Георгий Антонович
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
03.07.1827
Дочь: Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Милитинский (?) Алексей Антонович
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мелитинский (Малитинский) Стефан Антонович
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Литтерова (Маркова (?)) Агриппина Антоновна
Мать ребёнка: Маркова Вера Михеевна
Смерть
Неизвестно