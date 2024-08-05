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Маркова Вера Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

25.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Егорьевский Павел Антонович

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мелитинский Георгий Антонович

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
03.07.1827

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Милитинский (?) Алексей Антонович

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Мелитинский (Малитинский) Стефан Антонович

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Литтерова (Маркова (?)) Агриппина Антоновна

Отец ребёнка: Марков Антон Антонович

Смерть
25.03.1879

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