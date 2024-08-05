Маркова Вера Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти25.03.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егорьевский Павел Антонович
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мелитинский Георгий Антонович
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Рождение ребёнка
03.07.1827
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Милитинский (?) Алексей Антонович
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мелитинский (Малитинский) Стефан Антонович
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Литтерова (Маркова (?)) Агриппина Антоновна
Отец ребёнка: Марков Антон Антонович
Смерть
25.03.1879