Милитинский (?) Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти07.05.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Марков Антон Антонович
Мать: Маркова Вера Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милитинский Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милитинская) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1862
Смерть
07.05.1872