Милитинский (?) Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилитинский (?) Алексей Антонович

Милитинский (?) Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

07.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Марков Антон Антонович

Мать: Маркова Вера Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милитинская) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Милитинский (?) Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гурова (Милитинская) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Смерть
07.05.1872

Мы используем куки для улучшения работы сайта.