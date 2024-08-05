Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

10.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милитинская) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милитинский (?) Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Милитинский (?) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гурова (Милитинская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович

Смерть
10.07.1889

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