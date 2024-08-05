Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти10.07.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милитинская) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милитинский Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милитинский Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Милитинский (?) Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гурова (Милитинская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Милитинский (?) Алексей Антонович
Смерть
10.07.1889