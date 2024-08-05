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Милитинский (?) Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Милитинский (?) Алексей Антонович

Мать: Милитинская (Замошникова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский (?) Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Милитинская Мария Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милитинская Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милитинская) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Милитинская Мария Ермолаевна

Смерть
Неизвестно

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