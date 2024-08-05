Милитинский (?) Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милитинский (?) Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Милитинская Мария Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милитинская) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Милитинская Мария Ермолаевна
Смерть
Неизвестно