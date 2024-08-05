Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Маркович
Рождение ребёнка
03.07.1797
Отец ребёнка: Антон Маркович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Антон Маркович
Рождение ребёнка
20.11.1810
Сын: Андрей Антонович
Отец ребёнка: Антон Маркович
Смерть
После 1834