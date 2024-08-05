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Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Маркович

Рождение ребёнка
03.07.1797

Сын: Марков Антон Антонович

Отец ребёнка: Антон Маркович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Антон Маркович

Рождение ребёнка
20.11.1810

Сын: Андрей Антонович

Отец ребёнка: Антон Маркович

Смерть
После 1834

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