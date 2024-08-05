Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Димитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Марк Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Васильевич
Смерть
1785