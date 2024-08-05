Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Димитрий Яковлевич

Мать: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1737

Сын: Марк Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Васильевич

Смерть
1785

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