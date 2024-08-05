Димитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Яков Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна
Смерть
Неизвестно