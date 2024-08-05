Димитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДимитрий Яковлевич

Димитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Яков Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.