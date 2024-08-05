Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Димитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Симеонович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Терентий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Симеонович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Симеонович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Симеонович
Смерть
После 1795