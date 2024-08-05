Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Дмитриевна

Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Димитрий Яковлевич

Мать: Евдокия (Авдотья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Симеонович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Терентий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Симеонович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Симеонович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Симеонович

Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.