Евдокия (Авдотья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1758

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич

Смерть
После 1758

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