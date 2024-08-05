Евдокия (Авдотья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиПосле 1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Яковлевич
Смерть
После 1758