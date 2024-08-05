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Ефим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Василий Фёдорович

Мать: Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Марк Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Смерть
1793

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