Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Василий Фёдорович
Мать: Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Марк Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никифор Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Смерть
1793