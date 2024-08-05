Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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