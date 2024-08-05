Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно