Алексей Маркович 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Марк Ефимович

Мать: Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1786

Сын: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1788

Сын: Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Беляев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Быляев Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Смерть
1823

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