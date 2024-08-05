Алексей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Марк Ефимович
Мать: Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1786
Сын: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1788
Сын: Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Беляев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Смерть
1823