Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Василий Саввич (Савинов)

Мать: Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
26.04.1786

Сын: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
25.11.1788

Сын: Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Беляев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Быляев Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Маркович

Смерть
Неизвестно

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