Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Василий Саввич (Савинов)
Мать: Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
26.04.1786
Сын: Троицкий (Орлов) Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
25.11.1788
Сын: Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Беляев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Маркович
Смерть
Неизвестно