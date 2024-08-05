Василий Саввич (Савинов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Савин Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно