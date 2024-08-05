Василий Саввич (Савинов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Саввич (Савинов)

Василий Саввич (Савинов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Савин Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.