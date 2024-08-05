Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти10.11.1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)
Рождение ребёнка
1765
Сын: Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)
Смерть
10.11.1808