Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

10.11.1808

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Саввич (Савинов)

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)

Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)

Рождение ребёнка
1765

Сын: Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Саввич (Савинов)

Смерть
10.11.1808

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