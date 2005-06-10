Реус (Томасева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Томасева) Мария Степановна

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Место рождения

Украина, черкасская область, село Сунки

Дата рождения

1890

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, черкасская область, село Сунки
Бракосочетание
09.01.1908

Муж: Реус Николай Трофимович

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Реус Иван Николаевич

Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
10.03.1913

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1918

Сын: Реус Василий Николаевич

Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович

Пятигорск
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Песоцкая Вера Николаевна

Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович

Пятигорск
Смерть
1929
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
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