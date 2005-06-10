Реус (Томасева) Мария Степановна
Место рожденияУкраина, черкасская область, село Сунки
Дата рождения1890
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, черкасская область, село Сунки
Бракосочетание
09.01.1908
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Реус Иван Николаевич
Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
10.03.1913
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович
Пятигорск
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Песоцкая Вера Николаевна
Отец ребёнка: Реус Николай Трофимович
Пятигорск
Смерть
1929
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск