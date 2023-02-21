(Реус) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реус) Татьяна Николаевна

Место рождения

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Реус Николай Трофимович

Мать: Реус Мария Степановна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельбух Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Тельбух Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тельбух Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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