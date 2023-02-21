(Реус) Татьяна Николаевна
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Дата рождения07.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Отец: Реус Николай Трофимович
Мать: Реус Мария Степановна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельбух Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Тельбух Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно