Тельбух Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельбух Григорий Федорович

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельбух Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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