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Реус Иван Николаевич

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Место рождения

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля

Дата рождения

20.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1884 и 1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910

Отец: Реус Николай Трофимович

Мать: Реус Мария Степановна

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
Неизвестно
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