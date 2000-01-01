Реус Иван Николаевич
Место рожденияСтавропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Дата рождения20.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910
Отец: Реус Николай Трофимович
Мать: Реус Мария Степановна
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
Неизвестно