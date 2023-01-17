Зубов Юлий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.05.1839 ст.
Дата смерти11.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1839 ст.
Отец: Зубов Михаил Алексеевич
Мать: Зубова Лариса Алексеевна
Бракосочетание
26.04.1863 ст.
Жена: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
31.01.1867 ст.
Дочь: Недович Елизавета Юльевна
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зубов Юлий Юльевич
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.
Сын: Зубов Пётр Юльевич
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зубова Мария Юльевна
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шеина Лариса Юльевна
Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна
Смерть
11.05.1922
от гангрены на ноге
Похороны
?.05.1922
Поповское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область