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Зубов Юлий Михайлович

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Место рождения

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.05.1839 ст.

Дата смерти

11.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1839 ст.

Отец: Зубов Михаил Алексеевич

Мать: Зубова Лариса Алексеевна

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.04.1863 ст.

Жена: Зубова Софья Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.

Сын: Зубов Владимир Юльевич

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1867 ст.

Дочь: Недович Елизавета Юльевна

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зубов Юлий Юльевич

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1871 ст.

Сын: Зубов Пётр Юльевич

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зубова Мария Юльевна

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шеина Лариса Юльевна

Мать ребёнка: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
11.05.1922
Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
от гангрены на ноге
Похороны
?.05.1922
Поповское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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