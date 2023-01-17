Недович (Зубова) Елизавета Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недович (Зубова) Елизавета Юльевна

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Место рождения

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

31.01.1867 ст.

Дата смерти

?.03.1926

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1867 ст.

Отец: Зубов Юлий Михайлович

Мать: Зубова Софья Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
17.06.1888 ст.

Муж: Недович Савва Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Димитриевская Наволоцкая церковь. священник Иоанн Костров Поручители по женихе: дворянин Николай Аполлонович Волоцкой и военных инженеров подпоручик в отставке Михаил Михайлович Зубов Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.

Сын: Недович Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Недович Савва Иванович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
?.03.1926
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