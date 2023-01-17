Недович (Зубова) Елизавета Юльевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1867 ст.
Дата смерти?.03.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1867 ст.
Отец: Зубов Юлий Михайлович
Мать: Зубова Софья Петровна
Бракосочетание
17.06.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Димитриевская Наволоцкая церковь. священник Иоанн Костров Поручители по женихе: дворянин Николай Аполлонович Волоцкой и военных инженеров подпоручик в отставке Михаил Михайлович Зубов Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Недович Савва Иванович
Смерть
?.03.1926