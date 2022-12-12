Недович Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Димитриевская Наволоцкая церковь. священник Иоанн Костров Поручители по женихе: дворянин Николай Аполлонович Волоцкой и военных инженеров подпоручик в отставке Михаил Михайлович Зубов Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.
Мать ребёнка: Недович Елизавета Юльевна
Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1894