Недович Савва Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недович Савва Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.1888 ст.

Жена: Недович Елизавета Юльевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Димитриевская Наволоцкая церковь. священник Иоанн Костров Поручители по женихе: дворянин Николай Аполлонович Волоцкой и военных инженеров подпоручик в отставке Михаил Михайлович Зубов Поручители по... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1889 ст.

Сын: Недович Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Недович Елизавета Юльевна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1894
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