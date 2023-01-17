Недович Дмитрий Саввич
Место рождения
Дата рождения25.06.1889 ст.
Дата смерти16.08.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889 ст.
Отец: Недович Савва Иванович
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911
Бракосочетание
26.05.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в церкви Св. Архангела Михаила при учебно-воспитательном заведении Великого князя Михаила Николаевича
Рождение ребёнка
25.03.1916
Сын: Недович Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Недович Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.05.1925
Сын: Недович Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Недович Наталья Николаевна
Арест
1944
Смерть
16.08.1947
умер в заключении в Бутырской тюрьме