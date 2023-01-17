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Недович Дмитрий Саввич

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Место рождения

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

25.06.1889 ст.

Дата смерти

16.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889 ст.

Отец: Недович Савва Иванович

Мать: Недович Елизавета Юльевна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911

Жена: Недович Наталья Николаевна

Бракосочетание
26.05.1913

Жена: Недович Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в церкви Св. Архангела Михаила при учебно-воспитательном заведении Великого князя Михаила Николаевича
Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Недович Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Недович Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.05.1925

Сын: Недович Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Недович Наталья Николаевна

Арест
1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1947
Москва, город федерального значения Москва
умер в заключении в Бутырской тюрьме
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