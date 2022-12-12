Недович (Эндаурова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недович (Эндаурова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1883 ст.

Дата смерти

04.11.1942

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883 ст.

Отец: Эндауров Николай Иванович

Мать: Эндаурова София Всеволодовна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911

Муж: не указан

Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911

Муж: Недович Дмитрий Саввич

Бракосочетание
26.05.1913

Муж: Недович Дмитрий Саввич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в церкви Св. Архангела Михаила при учебно-воспитательном заведении Великого князя Михаила Николаевича
Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Недович Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Недович Дмитрий Саввич

Рождение ребёнка
28.05.1925

Сын: Недович Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Недович Дмитрий Саввич

Смерть
04.11.1942
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