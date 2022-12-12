Недович (Эндаурова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1883 ст.
Дата смерти04.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883 ст.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911
Муж: не указан
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1911
Бракосочетание
26.05.1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
в церкви Св. Архангела Михаила при учебно-воспитательном заведении Великого князя Михаила Николаевича
Рождение ребёнка
25.03.1916
Сын: Недович Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Недович Дмитрий Саввич
Рождение ребёнка
28.05.1925
Сын: Недович Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Недович Дмитрий Саввич
Смерть
04.11.1942