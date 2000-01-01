Эндауров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндауров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1837 ст.

Дата смерти

27.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1837 ст.

Отец: Эндауров Иван Николаевич

Мать: Эндаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.

Дочь: Недович Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Эндаурова София Всеволодовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Эндаурова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Эндаурова София Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндаурова София Всеволодовна

Смерть
27.01.1900 ст.
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