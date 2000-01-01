Эндауров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1837 ст.
Дата смерти27.01.1900 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1837 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.
Дочь: Недович Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Эндаурова София Всеволодовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Эндаурова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Эндаурова София Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1900 ст.