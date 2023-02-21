Эндаурова (Всеволжская) София Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндаурова (Всеволжская) София Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.

Дочь: Недович Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Эндаурова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Николай Иванович

Смерть
1925
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