Эндаурова (Всеволжская) София Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1883 ст.
Дочь: Недович Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Эндаурова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925