Эндауров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Эндаурова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Эндаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.12.1837 ст.
Сын: Эндауров Николай Иванович
Мать ребёнка: Эндаурова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Эндауров Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно