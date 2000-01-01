Эндауров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндауров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эндауров Николай Иванович

Мать: Эндаурова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Эндаурова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Эндаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1837 ст.

Сын: Эндауров Николай Иванович

Мать ребёнка: Эндаурова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Эндауров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндаурова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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