Эндаурова (Межакова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти29.05.1825 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Межаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Эндаурова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кузьмина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Эндауров Меркурий Николаевич
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эндауров Платон Николаевич
Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович
Смерть
29.05.1825 ст.