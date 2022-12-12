Эндаурова (Межакова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндаурова (Межакова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

29.05.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Межаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Эндауров Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Эндаурова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кузьмина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Эндауров Меркурий Николаевич

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндауров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эндауров Платон Николаевич

Отец ребёнка: Эндауров Николай Иванович

Смерть
29.05.1825 ст.
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