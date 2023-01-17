Кузьмина (Эндаурова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.
Дочь: Можайская Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Купреянова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Иванович
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно