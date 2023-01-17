Кузьмина (Эндаурова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Эндаурова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Эндауров Николай Иванович

Мать: Эндаурова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Около 1842

Муж: Кузьмин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.

Дочь: Можайская Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Купреянова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Иванович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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